SUPEREIGHTの村上信五（43）が放送されたMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）に出演。これまでで一番高額な買い物を明かした。スタジオ観覧のファンからの質問に答えたもので「今は、AI。俺、『AIシンゴ』っていうAIを作ってるんですよ。自分の分身みたいな」と明かした。「AIシンゴ」は、村上の情報をすべて学習し、顔や声、しゃべり方も再現して会話をするもの。さんまは「同じの家にいたって、おもしろない