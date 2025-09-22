3¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥ÉTRiDENT¡Ê¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥È¡Ë¤¬20Æü¡¢Åìµþ¡¦Âå´±»³UNIT¤Ç¡¢35ºÐ°Ê¾å¤ÎÃËÀ­¸ÂÄê¥é¥¤¥Ö¡Ö¤ª¤¸º×¤ê2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¤¸º×¤ê¡×¤Ï¡¢¡Ö¿¦¾ì¤Ç¤â²ÈÄí¤Ç¤âÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¤¡È¤ª¤¸¡ÉÀ¤Âå¤Ëµï¾ì½ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»×¤¤¤«¤é23Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡¢35ºÐ°Ê¾å¤ÎÃËÀ­¤Î¤ß¤¬Æþ¾ì¤Ç¤­¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦¡£3²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¡¢²ñ¾ì¤¬350¿Í¤Î¡È¤ª¤¸¡É¤ÇËä¤Þ¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢e¥¹¥Ý¡¼¥Ä