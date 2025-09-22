9月22日（月）24:29〜24:54 日本テレビ系で放送の「開演まで30秒！THE パニックGP」。MC大悟から出されるお題から芸人たちが30秒でショートコントを作り、即興で披露する超即興コント番組。※系列局の放送日時は変更になる可能性があります。各局の番組表をご確認下さい。今夜は、ついに番組最終回！「東西即興コントバトル」が最終決着へ！東の芸人と西の芸人、果たしてどちらがより面白いのか、プライドをかけた爆笑バトルを繰り