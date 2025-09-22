【MLB】ドジャースージャイアンツ（9月20日・日本時間21日／ロサンゼルス）【映像】大谷、突然大ジャンプ！9月20日（日本時間9月21日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対サンフランシスコ・ジャイアンツの一戦で、ドジャース・大谷翔平が見せたリアクションが話題となっている。4回裏ドジャースの攻撃、2死走者なしの場面で打席に立った1番大谷は、カウント2-2からの5球目、ジャイアンツ先発のテン・カイウェイが投