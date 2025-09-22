刑事ドラマでおなじみのあの人が、警視庁の一日警察署長を務めました。俳優・内藤剛志さん：少しでも皆さまのお役に立てればと思い、駆け付けましたので、どうぞよろしくお願いします。秋の全国交通安全運動が21日から始まり、東京・足立区では、俳優の内藤剛志さんが一日署長を務めました。内藤さんはトークショーやパレードに参加し、警視庁のマスコット「ピーポくん」とともに、交通ルールの順守を訴えました。一方、台東区の浅