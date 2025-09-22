プロ野球セ・リーグは21日、各地で3試合が行われました。3位巨人は5位中日と対戦。初回に先頭から4連打で2点を先制するも、先発の田中将大投手は2回までに2本の本塁打を浴びて逆転を許します。その後は立て直しますが、6回に細川成也選手のタイムリー3塁打を浴びて6回途中5失点で降板。日米通算200勝はおあずけとなりました。打線も初回以降は中日投手陣に抑え込まれ得点できず。連勝は2でストップしました。6位ヤクルトは優勝を決