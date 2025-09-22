◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)陸上世界選手権大会最終日の21日、男子4×100mリレー決勝が行われ、日本は38秒35で6位でした。1走から小池祐貴選手、胗田大輝選手、桐生祥秀選手、鵜澤飛羽選手と予選から変わらず。選手紹介の際には人気漫画『ワンピーズ』のポーズで会場をわかせます。予選で記録した38秒07からタイムを落とし、3大会ぶりのメダルとはなりませんでしたが、4年前の東京オリンピックの決勝で