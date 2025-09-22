三笠宮家の彬子さまがトルコへの8回目の訪問を終え帰国されました。21日夜、彬子さまは8日間のトルコ訪問を終え、羽田空港に到着されました。日本・トルコ協会の総裁を務める彬子さまは滞在中、親子3代にわたるトルコとの交流について講演し、父・𥶡仁さまが赤い国旗のTシャツを愛用していた思い出などを振り返られました。彬子さまは「トルコの皆さまの心に、国旗のTシャツの父の笑顔と思い出が、末永く残ってくださること