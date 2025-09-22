◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 8-1 阪神（21日、神宮球場）阪神は先発・伊藤将司投手がヤクルト打線に打ち込まれ8点の大量リードを許すと打線も沈黙し敗れました。神宮球場に乗り込んだ阪神は、伊藤将司投手が先発登板。しかし2回に先頭の山田哲人選手に11号ソロを浴び先制点を献上すると、さらに1アウト1、3塁のピンチを招き並木秀尊選手にタイムリーを浴びて、2失点します。3回、4回もランナーを許しながら、粘りの投球を続けた