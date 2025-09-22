3月末にNHKを退局し、現在はフリーアナの中川安奈（31）が22日までにインスタグラムを更新。私服のタイトニット姿を公開した。「髪色暗くしました(またすぐ抜けて明るくなっちゃうけど笑)だんだん涼しくなってきてしあわせ秋ですねっ」とつづり、私服の青色のタイトニット姿の写真を公開。ほぼ黒髪でシックな感じにまとめ上げ、ボディーラインが浮き出ていた。最後にハッシュタグで「#私服#ヴィンテージ#デニム」と締めくく