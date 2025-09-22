歌手松山千春（69）が21日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。同日が誕生日だった、俳優の故松田優作さんに言及した。松山は番組後半、まず、放送日が誕生日だった安倍元首相への思いを語った。続けて「誕生日と言ったらな、安倍晋三元総理だな。あと彼も亡くなってますけど、俳優、松田優作。いやあ、1949年に生まれて、1989年に亡くなった。40歳」と話題を切り出した。さらに「考えてみたら、松田優