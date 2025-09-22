クライアントである星々製菓から通勤災害に関する相談が持ち込まれた。同社の営業社員である垣谷が駅の階段から落ちて手足を骨折、労災の申請を進めていたが、怪我をした駅が通勤定期の範囲外だったという。総務部の大武と森田課長の相談にのっていたヒナコだが、そこへ垣谷の母親が「息子は上司のパワハラで自殺未遂に追い込まれた」と怒鳴り込んできた……。【続きを読む】《原因は上司によるパワハラ…》営業部員はなぜ