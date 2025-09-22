横浜流星が主演を務める大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）第36回「鸚鵡のけりは鴨（おうむのけりはかも）」が21日に放送され、戯作者の春町（岡山天音）が、自ら壮絶な“オチ”を付けると、ネット上には「すげーショック」「命かけすぎだろ…」「涙しか出てこないよ…」といった声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】視聴者も衝撃を受けた春町（岡山天音）