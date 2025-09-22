〈「もっと薄手の服装でおいでよ」社労士をハケンと勘違いして声をかけた《セクハラ次長》〉から続く 「息子は上司のパワハラでうつ病になり、自殺未遂に追い込まれた」と垣谷の母親は主張して帰っていった。どう対処すべきか相談しているところへ、垣谷の上司である田辺次長がやってきて、「何を甘ったれたことを言っているんだ！」と激高する。ヒナコは帰り道、垣谷が怪我をした駅に立ち寄った……。「ひよっこ社労士のヒナ