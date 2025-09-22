◆第７１回オールカマー・Ｇ２（９月２１日、中山競馬場・芝２２００メートル、良）中山競馬場で行われた第７１回オールカマー・Ｇ２は、Ｇ１・２勝馬レガレイラ（戸崎）が前走の宝塚記念１１着から巻き返してＶ。２着は兄のドゥラドーレスで、グレード制導入以降初の平地重賞きょうだいワンツーとなった。慌てず騒がず、昨年のグランプリホースがＧ１・２勝を挙げる中山で鮮やかな復活を決めた。３角過ぎから徐々に進出を開始