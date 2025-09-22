名古屋市昭和区で21日、パトカーから追跡を受けたバイクが車と衝突する事故を起こし、そのまま逃走しました。警察によりますと、21日午後0時ごろ、昭和区滝子町の交差点で、パトカーが信号を無視した疑いのあるバイクを見つけ、サイレンを鳴らして追跡を開始しました。バイクは停止することなく、西へ300メートルほど離れた信号交差点に赤信号で進入し、出合い頭で乗用車と接触して、そのまま逃走したとい