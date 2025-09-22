まだまだ続く残暑。気象庁の発表によれば、11月ごろまで平年よりも高い気温となる日が続くそう。夏に活躍した高機能ウェアも、まだまだ手放せなさそうです。ミズノのワーキングライン・ワーキングエヌからは、通気性と消臭性に優れたジャガードポロシャツ「F2JAC300」（1万2100円）と「F2JAC301」（1万3200円）が新登場。大きめのメッシュを採用したポロシャツは、厳しい残暑も涼しく快適にしてくれそう。今回登場したジャガードポ