市販車のハンドルといえば、正円に近い丸い形を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。 ところが、近年では従来のイメージとは異なる形状をした「ヨーク型ハンドル」を採用したモデルも登場しています。 ヨーク型ハンドルは、いったいなぜ変わった形状にデザインされているのでしょうか。 ヨーク型ハンドルは視界が確保しやすく開放感を高める 近年、従来の丸いステアリングとは異なる形