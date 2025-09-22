45歳もの年の差婚で話題となったおふたりも、今年で結婚15年目。今も変わらずラブラブで、加トちゃんへの愛情は増すばかりとか。「私の趣味は加藤茶です」と言い切る綾菜さんに加藤家の日常を届けていただきましょう。ドリフ展の後は高木家も誘ってみんなでお肉を8月上旬から、広島三越で『結成60周年記念 ザ・ドリフターズ展』が開催されました。加トちゃんと高木ブーさんがオープニングゲストとして招かれたので、私もお手伝