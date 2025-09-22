秋は、京都の季節である。……といっても、紅葉が映える観光都市としての京都ではなく、競馬のお話だ。【写真】特急停車駅なのに住宅地が広がるだけ…近鉄京都線＆京阪本線“ナゾの交差駅”「丹波橋」を写真で一気に見る秋の京都競馬場では、3歳牝馬三冠最後のレースである秋華賞を皮切りに、菊花賞やエリザベス女王杯、マイルチャンピオンシップとG1レースが目白押し。秋は競馬を愛する人たちが京都に集う季節なのである。