原菜乃華こそ朝ドラヒロインにふさわしい。そんな待望論が出はじめたのは2025年の5月頃だった。朝ドラこと連続テレビ小説『あんぱん』（NHK）は5月、原が演じるメイコが活躍するターンに入っていた（詳しく書くと第32回頃）。【画像】白いワンピースの裾をあげてみてと言われ…12歳の原菜乃華が“芸能界の闇”を経験する『はらはらなのか。』（2017）原菜乃華©時事通信社「朝ドラヒロインらしい」メイコのモデルはメロン