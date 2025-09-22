天皇ご一家は、21日に最終日を迎えた「世界陸上」を観戦されました。21日午後8時ごろ、国立競技場を訪れた両陛下と長女の愛子さまは関係者の出迎えを受け、貴賓席に到着すると観客に会釈をされました。34年ぶりに東京で開催された「世界陸上」は21日が最終日で、日本代表が出場した男子の400メートルリレー決勝や、女子走り高跳び決勝などが行われました。ご一家揃っての観戦は今回が初めてで、両陛下は双眼鏡を手に愛子さまととも