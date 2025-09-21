涼しくなってくると食べ物もおいしく感じるし、食べ物がおいしければお酒もすすむ。そうなると、健康診断で心配になってくるのが肝臓、という人も多いかもしれない。工藤孝文さん監修の『「肝臓にいいこと」、ぜんぶ集めました。』（青春出版社）から、肝臓によい食事、肝臓を強くする食べもの、日々のケアの方法など、さまざまな「肝臓にいいこと」を抜粋して紹介します。お酒好きに朗報！「γ-GTP」の数値が、ミカンで下がるお