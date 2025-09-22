小川航基、佐野航大、塩貝健人の日本人3選手が所属するオランダ1部NECナイメーヘン。28歳の日本代表FW小川は、21日に行われた第6節ヘーレンフェーン戦で1ゴール1アシストの活躍を見せた。後半13分に途中投入されると、後半20分にコーナーキックから得意のヘディングシュートを叩き込む。さらに、後半38分には味方の得点をアシストした。小川の活躍で2点を返したNECだが、2-3で敗れている（佐野はフル出場、塩貝は先発から77分プレ