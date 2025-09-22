愛知県在住の40代男性・みっちゃんさんが中学生だったころのこと。【プレイリスト】音声で聞く体験談彼と友人は市外から地元に帰るためのバスを探して、夏の暑さの中を歩き回っていた。ずいぶん長く歩いた後、彼らはようやくバス停を見つけられたのだが......。＜みっちゃんさんからのおたより＞中学生時代、友達とバスで市外の高校へ体験入学に行った真夏の暑い日のことです。バス停から高校までが遠かったので、帰りは自宅方面に