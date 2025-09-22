今夏、フランス2部リーグに降格したスタッド・ランスから古巣であるベルギー1部ヘンクに移籍した伊東純也。32歳の日本代表ウィングは、21日のユニオン・サン＝ジロワーズ戦で今季リーグ戦初ゴールを決めた。右サイドを主戦場とする伊東だが、ヘンクではこのところ左サイドでの起用が続いており、この日も左ウィングで出場。すると、後半11分に逆サイドからのボールにフリーで走り込むと、見事なダイレクトシュートを叩き込んだ。『