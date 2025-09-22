◇バレーボール男子 世界選手権(9月12日〜28日、フィリピン)決勝ラウンドの1回戦2試合が、21日に開催。プールCを3戦全勝で1位通過したアルゼンチン（FIVBランク8位）と、プールFを2位通過のイタリア（FIVBランク2位）が対戦。イタリアはユーリ ロマーノ選手が4本のサービスエースを決めるなど、チームで合計6本のサービスエース。前回の世界選手権王者のイタリアが強さを見せ、アルゼンチンに3−0（25−23、25−20、25−22）のスト