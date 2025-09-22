9月28日（日）中山競馬場で行われる、第59回スプリンターズステークス（G1・3歳上オープン・芝1200m）の登録馬は下記の通り。秋のG1戦線開幕戦。いよいよ下半期競馬シーズンも本格化。香港からラッキースワイネスが参戦。今年は未だ未勝利も当然注目の一頭。2年前の勝ち馬ママコチャ、海外遠征帰りのサトノレーヴなど豪華な顔ぶれ。【香港スプリント】ラッキースワイネスがG1・4勝目…日本勢は着外17頭がエントリーアスクワンタ