9月27日（土）阪神競馬場で行われる、第29回シリウスステークス（G3・3歳上オープン・ハンデ・ダ2000m）の登録馬は下記の通り。秋から暮れへのダート戦線に乗って行きたい一線級が集まる。ケンタッキーダービー5着で2連勝中のテーオーパスワードなど17頭がエントリー。【ケンタッキーダービー】木村和「ゲートで若さを見せた」テーオーパスワードは5着17頭がエントリーアイファーエポックエナハツホカナルビーグルグーデンドラー