北朝鮮で“最高尊厳”とされる金日成・金正日父子の肖像画バッジが、ロシア派遣の建設部隊軍人によって酒やタバコと引き換えにされるという、金正恩総書記からすれば実に“反革命的で不敬”な事件が明らかになった。前線では兵士が肖像画に忠誠を誓い命を投げ出すと宣伝されているが、その裏で後方部隊の兵士は「二束三文」で体制の象徴を取引していたのである。韓国のシンクタンク「サンド研究所」傘下のメディア「サンドタイムズ