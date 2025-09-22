◆女子プロゴルフツアー住友生命レディス東海クラシック最終日（２１日、愛知・新南愛知ＣＣ美浜Ｃ＝６６００ヤード、パー７２）トップで出た神谷そら（２２）＝郵船ロジスティクス＝が６バーディー、３ボギーの６９で回り、通算１３アンダーで逃げ切って５月のＳｋｙＲＫＢレディスに続く今季２勝目、通算４勝目を挙げた。過去２年は直前欠場、途中棄権と完走なしの「苦手な大会」を制し、３勝の佐久間朱莉（しゅり、２２