◆米大リーグロイヤルズ５―８ブルージェイズ（２１日、米ミズーリ州カンザスシティー＝カウフマンスタジアム）ア・リーグ東地区首位のブルージェイズが２１日（日本時間２２日）、敵地でロイヤルズを破り、２年ぶりのプレーオフ進出を決めた。１９日のカード初戦で先発シャーザーが初回途中７失点ＫＯされ１―２０で大敗を喫し、前日２０日も１―２で惜敗していたが、この日は２回からスクイズを行うなど先手を取り、勝利し