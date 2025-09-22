◆米大リーグオリオールズ１―７ヤンキース＝延長１０回＝（２１日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）ヤンキースが延長戦を制し、逆転勝ち。１０回に一挙６点を奪い、２連勝となった。投手戦となった一戦。先発・シュリトラーは４回まで１安打投球。５回に先頭・バサロに右中間へ先制ソロを浴びたが、５回１／３を１失点と好投した。打線は０―１の６回２死一、二塁でライスが左前適時