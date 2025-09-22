「ＥＸＩＬＥ」ＴＡＫＡＨＩＲＯが２２日までにインスタグラムを更新し、東京・日本武道館で行われた自身のソロ公演「ＥＸＩＬＥＴＡＫＡＨＩＲＯ武道館ＬＩＶＥ２０２５“ＨＥＲＣＵＬＥＳ”」でのオフショットを公開した。ＴＡＫＡＨＩＲＯは「２０２５．９．１９日本武道館お集まりいただいた皆さん、そして応援してくれた全ての皆さん、本当にありがとうございました！！」と書き始め、「ＥＸＩＬＥＴＡＫＡＨＩ