◆男子プロゴルフツアーＡＮＡオープン最終日（２１日、北海道・札幌ＧＣ輪厚Ｃ＝７０６６ヤード、パー７２）昨年国内ツアー賞金王の金谷拓実（２７）＝ＳＯＭＰＯひまわり生命＝が昨年１０月以来の通算８勝目（アマチュア時代を含む）を飾った。７バーディー、２ダブルボギーの６９で回り、通算１７アンダーで並んだ石川遼（３４）＝カシオ＝とのプレーオフ（ＰＯ）を２ホール目で制し、優勝賞金２０００万円を獲得。本格参