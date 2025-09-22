突然ですが、「B1」が何の略か知っていますか？エレベーターやデパートなどでよく目にするアレ！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Basement 1st（地下1階）」でした！階数を表す略語でした！ここで豆知識を紹介します。日本では「1F（1階）」が地上階、「B1F（地下1階）」がその下という使い方が一般的ですが、アメリカやヨーロッパでは「Ground floor（G）」や「Lower level（LL）」と表記されることもあり、国によっ