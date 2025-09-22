セ打撃部門に異変あり阪神が2年ぶり、2リーグ制では最速となる圧倒的な強さでリーグ優勝を決めた翌日の9月8日、藤川球児監督（45）は守護神・岩崎優（34）と最速優勝の立役者とも言われるセットアッパーの石井大智（28）の登録を「リフレッシュ休暇」として抹消した。セ・リーグファンや関係者の関心は、2位以下の順位とクライマックスシリーズ、そしてタイトル争いへと移された。【写真】セ・リーグのDH制導入に「80％くらい賛