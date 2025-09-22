アメリカで暗殺された保守系活動家の追悼式が開かれていて、厳戒態勢が敷かれる中、トランプ大統領らが参列しています。トランプ大統領に近い保守系活動家、チャーリー・カーク氏の追悼式は21日、西部アリゾナ州で行われています。式典にはトランプ大統領のほか、政権の閣僚や支持者など数万人が参列し、最高レベルの厳戒態勢が敷かれています。この事件では、容疑者の男が殺人など7つの容疑で訴追されていますが、詳しい動機はま