衆参両院で与党が過半数を割る中で迎えた自民党の総裁選。野党との連携も焦点となりつつあります。国民民主党・玉木代表：自民党の総裁に仮に選ばれたとしても、我が党を含めた他の野党と色々な協議をして、どこまで協力が得られるのかどうか。野党との調整が新総裁の最初の仕事になると思う。誰がなるかより、何をするかです。国民民主党の玉木代表は21日、富山市での街頭演説で、総裁選中に交渉や調整が行われる可能性もあるとの