イギリスのスターマー首相は、パレスチナを国家として承認することを正式に発表しました。イギリススターマー首相「我々はパレスチナ国家を承認する150超の国々の一員となります」 スターマー首相は21日、「2国家解決の希望は薄れつつあるがその光を消してはならない」と述べ、パレスチナを国家として承認することを発表しました。スターマー首相はイスラエル政府に対し、「ガザへの容赦ない爆撃や飢餓と荒廃はまったく容認