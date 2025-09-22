自民党の総裁選挙が22日に告示されます。5人の候補が争う構図となる見通しで、新たなリーダーを選ぶ戦いが10月4日まで繰り広げられます。総裁選は、立候補の受け付けが22日午前10時から始まり、小泉農水相（44）、小林元経済安保相（50）、高市前経済安保相（64）、林官房長官（64）、茂木前幹事長（69）の5人が届け出る見通しです。石破首相の退陣の意向を受け行われるもので、10月4日に後任の総裁が決まります。今回の総裁選は、