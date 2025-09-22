連覇達成を目前に、最後の正念場ということか。小久保ホークスが今カード対戦前まで15勝3敗2分けと“お得意さま”だったオリックス相手に、予期せぬ連敗を喫した。敗因を探る上で目がいくのは、恐らく九回に出た笹川の走塁ミスだろう。1点差に迫る適時打を放ちながら、二走として左飛で帰塁できずに試合終了を迎えたボーンヘッドは、猛省に値する。ただ、笹川の走塁ミスが起こる前に打線は何とかできなかっただろうか。初回