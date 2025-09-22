国民民主党大分県連（代表・福崎智幸県議）は21日、大分市で総務会を開き、党の足場固めを進めるため、県内の地方議会議員選挙に公認や推薦の候補を積極擁立する方針を確認した。来春に予定される臼杵市議選や国東市議選、日出町議選をはじめ、2027年の統一地方選も見据えて候補者の掘り起こしを図る。現在、国民の県内地方議員は代表の福崎氏（大分市）と阿部邦彦・大分市議の2人。会合では、11月に計画している国会議員の地