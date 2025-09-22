第21回日田市美術展（大分県日田市など主催、西日本新聞社など後援）は最終日の21日、表彰式が同市上城内町の市複合文化施設アオーゼであり、美術（日本画、洋画、彫刻、工芸）、写真、書の3部門の受賞者27人が表彰された。出席したのは、いずれも最高の市長賞に輝いた日田市城町の自営業濱田鈴子さん（80）＝美術の部▽同市大山町の写真店従業員上田哲也さん（28）＝写真の部▽同市天瀬町の主婦佐藤香代子さん（70）＝書の部