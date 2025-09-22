大分県日田市田島の大原八幡宮で21日、五穀豊穣（ほうじょう）を願って、生き物に感謝する仲秋祭（放生会（ほうじょうえ））が始まった。この日はお下り神事があり、氏子らが3基のみこしを担いで練り歩いた。25日まで。みこしは稚児らの行列が先導し、近くの藤蔭高の野球部3年生22人も担ぎ手に加わった。部員らは慣れない動きに苦労しつつ、境内から約700メートル先にあるお旅所に向かった。みこしをくぐると無病息災の御利