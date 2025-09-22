大分県玖珠町で人工衛星のデータを活用して育てたコメが収穫の時期を迎えている。収穫したコメをふるいにかけ、厳しい基準を満たしたものが新ブランド米「くす天空の輝き」として販売される。県内有数の米どころの同町は、さらなるブランド化で農家の収入向上を目指し、2022年にプロジェクトに着手。経験や勘に頼っていた米作りを、データに基づく栽培に切り替えて、効率的、安定的に生産するため人工衛星のデータを使った試作