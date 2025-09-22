長崎スタジアムシティ（長崎市幸町）のハピネスアリーナで21日、参加型ダンスイベント「みんな集まれ！ダンス＆ダンス」が開かれた。ながさきピース文化祭のアンバサダーで、「THERAMPAGE」パフォーマーの浦川翔平さん（28）＝長崎市出身＝が登場し、ダンスの魅力や長崎への思いを語った。ながさきピース文化祭の関連イベントの一つ。公募で集まった県内28団体のダンサーが、ストリートダンスや日本舞踊など多彩な踊りを披露