「長崎くんち」（10月7〜9日）が奉納される長崎市上西山町の諏訪神社は今年、鎮座400年を迎えた。秋の風物詩であるくんちが始まったのは江戸時代の1634年。その過程には太平洋戦争や原爆投下の歴史も重なる。同神社に残る社務日誌には、戦時下に何とか踊りを奉納しようと奮闘する町民たちの心意気が垣間見える。歴史研究家の土肥原弘久さん（67）＝同市＝は、諏訪神社の当直番が記録した社務日誌を読み解く活動を続けている。