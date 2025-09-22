立憲民主党佐賀県連は21日、佐賀市内で常任幹事会を開き、佐賀市、鳥栖市、小城市の3市議選で現職や新人の計5人を新たに公認することを決定した。佐賀市議選（10月12日告示、同19日投開票）は新人1人を新たに公認し、計4人となった。鳥栖市議選（11月9日告示、同16日投開票）と小城市議選（来年2月8日告示、同15日投開票）ではそれぞれ現職2人の公認が決まった。（竹中謙輔）