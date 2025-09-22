【U18日清食品トップリーグ2025男子】福岡大学附属大濠高等学校 91ー56 美濃加茂高等学校（9月20日／豊田合成記念体育館 ENTRIO）【映像】超高校級の逸材！衝撃の高速ドライブ福岡大学附属大濠高等学校（福岡県）の本田蕗以が、圧巻の加速力でアリーナを沸かせた。ディフェンスを一気に置き去りにする高速レイアップにファンも反応している。9月20日にU18日清食品トップリーグ2025が行われ、福岡大附大濠は、美濃加茂高等学